Тренер Медведевой воспользуется хореографией Ким Ю На

Новый тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер заявил, что в работе с российской фигуристкой планирует использовать хореографические наработки, применявшиеся олимпийской чемпионкой Ким Ю На, передает РИА Новости.
Фигуристка из Южной Кореи тренировалась под началом Орсера в течение четырех лет вплоть до Олимпиады-2010 в Ванкувере. Помимо Медведевой канадский специалист тренирует таких фигуристов, как Хавьер Фернандес из Испании и Юдзуру Ханю из Японии.
"Юдзуру работает большей частью с Шэ-Линн Бурн и Джеффри Баттлом, Хавьер Фернандес — только с Дэвидом Уилсоном, как до него делала и Ким Ю На, и мне на данном этапе хотелось бы попробовать использовать в работе с Медведевой те же самые хореографические наработки, что были успешно опробованы с Ким", — сообщил Орсер.
Тренер отметил, что в Торонто работают сразу несколько выдающихся постановщиков танцев.
"Нам в Торонто несказанно повезло в том, что в досягаемости имеются сразу несколько совершенно выдающихся постановщиков, работающих в совершенно разном стиле. Наверняка мастера подобного уровня и класса есть и в Европе, и в Японии, и в России, куда не всегда бывает легко добраться из Канады, но это и не нужно", — добавил канадский специалист.
Ранее Орсер рассказал про новые цели Медведевой.