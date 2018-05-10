Роднина поддержала запрет на участие несовершеннолетних во взрослых соревнованиях

Запретить несовершеннолетним участвовать во взрослых соревнованиях предложил президент Ассоциации фигурного катания США Самюэль Оксье. По его словам, спортсменам должно быть минимум 17-18 лет, поскольку «зрителям нужно взрослое катание». По мнению спортивного функционера, участие несовершеннолетних мешает развитию конкуренции в фигурном катании, снижает интерес к этому виду спорта.

Отметим, что на Олимпиаде в Пхенчхане золото в одиночном женском катании завоевала 15-летняя российская фигуристка Алина Загитова , тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе . В 2014 году в Сочи олимпийское золото в командных соревнованиях выиграла в возрасте 15 лет другая подопечная тренера Юлия Липницкая

Трехкратная олимпийская чемпионка фигуристка Ирина Роднина не считает, что предложение главы американской ассоциации направлено против российских спортсменок.

«Я думаю, это не против нас. У них тоже были 15-летние олимпийские чемпионки — и Тара Липински, и Сара Хьюз. Не нужно везде врагов искать. Предложение такое появилось, потому что есть разница, когда соревнуются 18-летние и 15-летние», — пояснила она.

Собеседница НСН объяснила, что несмотря на наличие возрастных ограничений, допуск спортсменов к взрослым соревнованиям не до конца равноправен.

«У нас есть разграничение. У нас проводятся чемпионаты мира среди юниоров. Но на взрослые соревнования допускаются одиночники с 15 лет. В танцах и парах чуть попозже. Сейчас, после Олимпийских игр появляются предложения на будущее. И наша федерация наверняка готовит, и технические комитеты готовят. Точно так же как после Олимпиады в Ванкувере мы приняли решение о другой системе судейства. Это абсолютно нормальный процесс», — пояснила она.

Напомним, золото в женском фигурном катании на Олимпиаде в Нагано в 1998 году завоевала американка Тара Липински, которой тогда была 15 лет. Ее соотечественница Сара Хьюз выиграла олимпийское золото в 2002 году в Солт-Лейк-Сити в возрасте 16 лет.