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Роднина высказалась о запрете на участие несовершеннолетних во взрослых турнирах
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Роднина высказалась о запрете на участие несовершеннолетних во взрослых турнирах 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поддержала предложение президента Ассоциации фигурного катания США Самюэля Оксье запретить несовершеннолетним спортсменам принимать участие во взрослых соревнованиях.
"Я думаю, это не против нас. У них тоже были 15-летние олимпийские чемпионки — и Тара Липински, и Сара Хьюз. Не нужно везде врагов искать. Предложение такое появилось, потому что есть разница, когда соревнуются 18-летние и 15-летние", — цитирует Роднину НСН.
Ранее Роднина прокомментировала прекращение сотрудничества между 18-летней фигуристкой Евгенией Медведевой и тренером Этери Тутберидзе.
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