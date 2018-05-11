Роднина высказалась о запрете на участие несовершеннолетних во взрослых турнирах 

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поддержала предложение президента Ассоциации фигурного катания США Самюэля Оксье запретить несовершеннолетним спортсменам принимать участие во взрослых соревнованиях.
"Я думаю, это не против нас. У них тоже были 15-летние олимпийские чемпионки — и Тара Липински, и Сара Хьюз. Не нужно везде врагов искать. Предложение такое появилось, потому что есть разница, когда соревнуются 18-летние и 15-летние", — цитирует Роднину НСН.
Ранее Роднина прокомментировала прекращение сотрудничества между 18-летней фигуристкой Евгенией Медведевой и тренером Этери Тутберидзе.