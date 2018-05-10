Тренер Орсер будет брать с Медведевой почасовую оплату

Фигуристка Евгения Медведева отправится в Канаду для работы со своим новым тренером Брайаном Орсером не ранее середины июня. Тем временем канадский специалист рассказал о планах взаимодействия с россиянкой и назвал аспекты, которым предполагается уделить первостепенное внимание.

Известный специалист по фигурному катанию Брайан Орсер, который несколько дней назад был представлен как новый личный тренер россиянки Евгении Медведевой, будет зарабатывать, судя по всему, больше своей предшественницы Этери Тутберидзе . 56-летний канадец предпочитает почасовую оплату. По сведениям Globetrotting, в 2010 году Орсер брал с учеников $110 в час. Его сегодняшние расценки точно не известны. Если верить приведенным данным, за прошедшее время «они выросли, но не намного».

В любом случае, запросы наставника едва ли станут критичными для двукратной чемпионки мира и дважды серебряного призера Олимпиады-2018 Медведевой, личное состояние которой, по оценкам, составляет не менее $300 тыс. Вполне возможно, оплачивать работу Орсера с отечественной спортсменкой будет кто-то из ее спонсоров.

Напомним, ранее Медведева покинула группу Тутберидзе, в которой тренировалась более десяти лет. В СМИ активно муссировались слухи о предстоящей смене фигуристкой спортивного гражданства на канадское или армянское, однако сама Евгения категорически отвергла все домыслы. Она действительно будет жить и работать в Канаде, при этом выступать планирует по-прежнему за сборную России.

Отъезд, по словам матери спортсменки Жанны Девятовой, состоится в середине июня. Раньше это сделать нереально из-за занятости звезды в выставочных выступлениях в Японии. Причем в олимпийской столице Игр-1998 Нагано Евгения примет участие в специальном шоу олимпийцев.

Орсер согласился сотрудничать с Медведевой, несмотря на наличие трудовых отношений с целой командой мастеров высшего класса. На протяжении последних пяти лет канадец очень успешно работает с японцем Юдзуру Ханю, который под его руководством выиграл Игры в Сочи-2014 и Пхенчхане-2018, а также два чемпионата мира. На одном льду с ним катается конкурент — дважды победитель ЧМ Хавьер Фернандес из Испании.

Она только что ушла от своей главной соперницы Алины Загитовой, но идет в группу к чемпионке ОИ-2018 в командном турнире канадке Габриэль Дейлман и хорошо известной в России Элизабет Турсынбаевой из Казахстана.

К слову, в майском рейтинге Международного союза конькобежцев для женщин-одиночниц Медведева обходит триумфатора Пхенчхана Загитову — второе место против третьего. Выше них только канадка Кейтлин Осмонд, которая тренируется у соотечественника Рави Валиа.

Что касается Орсера, то он уже озвучил в прессе направления деятельности с Медведевой, которым предстоит уделить главенствующее внимание. Он уверен, что россиянке необходимо улучшить прыжки, больше заниматься хореографией и скольжением.

«Мне прекрасно известна цель Медведевой — выиграть следующие Олимпийские игры. На пути к этим Играм у нас будет три чемпионата мира. Выиграет ли она все три — не знаю. У меня нет хрустального шара», — сказал Орсер.

По словам специалиста, Медведева находится на распутье, однако новая команда спортсменки постарается сделать все возможное, чтобы помочь успешно преодолеть этот период.

Вместе с тем Орсер уважительно высказался о деятельности Тутберидзе.

«Не думаю, что ошибусь, если скажу, что все тренеры мира хотели бы понять, каким образом Этери Тутберидзе продолжает поставлять все новых и новых спортсменок подобного уровня. Как ей это удается? Что такого она делает в своих тренировках?» — задался риторическими вопросами канадец.

После ухода от Тутберидзе Медведева естественным образом прекратила взаимодействия и с другими специалистами из группы. Так что программы ей теперь будет ставить не Даниил Глейхенгауз, а Дэвид Уилсон

«Надо принимать во внимание, что Медведева — девушка, ее тело еще продолжает меняться, и важнейшим вопросом будет ее здоровье, — приводит слова Орсера РИА Новости. — Так что мы должны работать над этим, над ее физической подготовкой, а психологически она очень сильна — это объективно. Это она приобрела в сотрудничестве с тренером Тутберидзе».

Орсер понимает, что в какие-то моменты ему не удастся быть с Медведевой из-за занятости с другими фигуристами.

«Понимаю, что мы живем не в идеальном мире, поскольку есть другие фигуристы, и их соревнования могут совпадать по времени, тогда нам с Трейси Уилсон и Дэвидом Уилсоном придется планировать собственные передвижения, но в идеале я, конечно же, хотел бы лично выводить Медведеву на лед», — констатировал тренер.

Канадский специалист отметил: единственное, что изменится в жизни Медведевой — это наставник. Тренер планирует подготовить фигуристку к одному из осенних турниров серии B, к двум этапам Гран-при и чемпионату России.

До начала тренерской карьеры Орсер добился впечатляющих результатов как фигурист-одиночник. В частности, он завоевал серебро на Играх в Сараево-1984 и Калгари-1988. На этой же Олимпиаде Орсер пронес национальный флаг на церемонии открытия.