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В Казани построят Центр фигурного катания
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В Казани построят Центр фигурного катания 

Казанский Портал 3 часа назад
Фото: Реальное время
Работы по проектированию начались.
«Уже договорились с Ниной Мозер, она готова дать нам сюда программу, хороших тренеров, чтобы мы здесь растили из маленьких мальчишек и девчонок участников чемпионатов мира и Олимпийских игр», — рассказал «Татар-информ» министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
На зимней Олимпиаде-2018 казанская фигуристка Евгения Тарасова завоевала серебряную медаль. Татарстан выплатил ей за это 2 500 000 рублей.
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