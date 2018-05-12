Елена Радионова — о непопадании на Игры-2018: «Не понимала, что делать. Не тренироваться, ничего не хотелось»

Российская фигуристка Елена Радионова рассказала о своих ошибках на чемпионате России, которые стоили ей места на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. По ее словам, после неудачи ей хотелось завершить карьеру

— Знаю, что могла попасть в олимпийскую команду, — приводит сайт Федерации фигурного катания на коньках России слова Радионовой. — Вместе с тренерами мы проделали нереально большую и плодотворную работу. Если сравнивать с прошлыми сезонами моей спортивной карьеры, то так я не тренировалась никогда. Я реально «впахивала» и держала себя в кулаке. Но не повезло. Просто не сложилось. Не пошло. Хотя на тренировках все делала — каскады с ойлером, флиппом, ритбергером…

Перед чемпионатом России у меня случилась небольшая травма. Проснулась утром и почувствовала боль в ноге. Под коленкой образовался «мешок»… Мы долго не могли понять, что происходит. Естественно, это несколько выбило. Хотя до этого на Гран-при, «Шанхай Трофи» я уже катала программы чисто и спокойно.

Жаль, конечно, что не получилось так же выступить на чемпионате России. Ошибка на ритбергере в короткой программе. Когда я поехала, то еще подумала, как бы мне в след не попасть, который остался после разминки, когда прыгнула тройной ритбергер. И попала. А когда попадаешь в след, но уже ничего не можешь сделать.

В общем, после короткой программы стало понятно, что как бы я ни прокатала произвольную, пробиться в команду будет тяжело. Естественно, я боролась до конца, но мысленно понимала, что происходит. Один прыжок стоил всего. Тем более, ошибка в короткой программе.

Естественно, из всего случившегося я сделала выводы. Поначалу в голову лезли разные мысли, кататься — не кататься. Состояние было такое непонятное. Не понимала, что делать, как быть. Не тренироваться, ничего не хотелось. Опустошение. Никаких мыслей. Просто проживала жизнь без всяких событий, каких-то рассуждений или раздумий…