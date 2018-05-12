Цурская перешла от Тутберидзе к Буяновой

Цурская перешла к Буяновой

«Да, Полина начала работу в моей группе», — приводит «Р-Спорт» слова Буяновой.

Напомним, с 2013 года Цурская тренировалась под руководством Этери Тутберидзе . В мае стало известно, что 16-летняя фигуристка приняла решение сменить тренера.

В сезоне 2015/2016 она стала победительницей финала юниорского Гран-при и юношеской Олимпиады. В минувшем сезоне Цурская заняла пятое место на чемпионате России.