Ещё
Цурская перешла от Тутберидзе к Буяновой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Цурская перешла к Буяновой 

Советский спорт 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заслуженный тренер России Елена Буянова сообщила о том, что Полина Цурская перешла в ее группу в ЦСКА.
«Да, Полина начала работу в моей группе», — приводит «Р-Спорт» слова Буяновой.
Напомним, с 2013 года Цурская тренировалась под руководством Этери Тутберидзе. В мае стало известно, что 16-летняя фигуристка приняла решение сменить тренера.
В сезоне 2015/2016 она стала победительницей финала юниорского Гран-при и юношеской Олимпиады. В минувшем сезоне Цурская заняла пятое место на чемпионате России.
Добавим, что в группе Буяновой также занимаются Мария Сотскова и Елена Радионова.
Советский спорт: последние новости
Максим Ковтун: Поняли с Плющенко, что мы – классные пацаны Этери Тутберидзе: Медведева проявляет неуважение Вслед за Медведевой группу Тутберидзе покинула Цурская
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты одолели команду Швейцарии36
Британских фанатов обучили, как надо пить с русскими80
Голкиперу белорусов стало стыдно возвращаться домой30
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко605
Медведев породил новый анекдот про Мутко508
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:30
«Родченков — большой гад»
Лыжный спорт
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:57
Сборная России выбрала капитана на ЧМ-2018
Футбол
04:09
«Чуть больше $110»: сколько Медведева заплатит тренеру
Фигурное катание Статьи
00:38
Болид гонщика из РФ на скорости 300 км/ч сделал сальто
Автоспорт
01:00
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
Фигурное катание
08:38
Аршавина пять раз ударили током
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение