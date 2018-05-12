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Фигурист Ковтун заявил, что решил продолжить карьеру из— за чувства нереализованности
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Фигурист Ковтун заявил, что решил продолжить карьеру из— за чувства нереализованности 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 12 мая. Российский фигурист Максим Ковтун принял решение продолжить спортивную карьеру, так как чувствует, что еще не реализовал себя в спорте. Слова фигуриста приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.
Ковтун в нынешнем сезоне из-за проблем со спиной и, как следствие, со спортивной формой дважды снимался с соревнований после короткой программы — на этапе Гран-при в США и чемпионате России, который был отборочным к чемпионату Европы. После неудачного выступления на национальном первенстве фигурист принял решение завершить карьеру, однако через некоторое время возобновил тренировки.
"Мне надо возвращать доверие людей, болельщиков, а то в последнее время в соцсетях от меня что-то стали отписываться, — сказал Ковтун. — Есть, конечно, преданные фанаты, которых я знаю по именам, остальным нужен результат, если он есть — тебя любят, нет результата — любовь прошла, но так во всех видах спорта. За прошедшие месяцы я многое понял, например, что не надо много говорить, давать обещаний, надо просто включить голову и доказывать на льду, лучше поздно, чем никогда, хотя, наверное, можно было и пораньше. Я понял, что чувство нереализованности в будущем меня просто сожрет".
Спортсмен выразил благодарность Евгению Плющенко за предложение поработать вместе. «Мы созвонились с Женей Плющенко, встретились, поговорили, — ответил Ковтун на вопрос, почему он передумал и решил продолжить карьеру. — Я благодарен ему за то, что он предложил работать с ним. Если бы не это, то, наверное, моя жизнь сложилась бы иначе».
Ковтун является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2015, 2017), бронзовым призером европейского чемпионата 2016 года, двукратным серебряным призером командных чемпионатов мира (2015, 2017) и трехкратным чемпионом России (2014-16).
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