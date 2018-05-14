Медведева ответила на откровения Тутберидзе по ОИ

Медведева опровергла слова Тутберидзе о невосприятии серебра Олимпиады

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, что серебро Олимпийских игр в Пхенчхане не вызвало у нее никаких сожалений.

"Многие люди прекрасно понимают, что я не воспринимала серебро как трагедию. Мои слезы после проката не были вызваны абсолютным разочарованием в своих силах или в результате. Да, я шла за самой высокой наградой, но для меня самое главное в фигурном катании — это получать удовольствие от того, что я делаю. Выходя со льда, я не испытывала никакого сожаления, поскольку я знала, что сделала абсолютный максимум того, что на тот момент я могла сделать", — сказала Медведева в эфире "Первого канала".

Ранее бывший тренер фигуристки Этери Тутберидзе заявила о том, что для Медведевой не существует второго места.