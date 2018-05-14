Боли в спине: вся правда о поражении Медведевой на Играх

Стало известно, что двукратного серебряного призера Олимпиады-2018 по фигурному катанию Евгению Медведеву беспокоили боли в позвоночнике во время выступления в Пхенчхане. На тех Играх спортсменка заняла второе место, уступив золото 15-летней Алине Загитовой. Бывший тренер спортсменки Этери Тутберидзе призналась, что Медведева не признавала своего поражения, потому что для нее «нет второго места».

Пока известная российская фигуристка Евгения Медведева выступает на ледовых шоу и потихоньку готовится к переезду в Канаду к своему новому тренеру Брайану Орсеру , открываются неожиданные подробности о предыдущем этапе ее жизни — под руководством Этери Тутберидзе.

Оказывается, на Олимпиаде в Пхенчхане спортсменка выступала с травмой спины, о которой до этого момента не сообщалось широкой публике.

Ранее предполагалось, что фигуристке на Играх могло лишь немного мешать старое повреждение стопы, полученное еще в октябре 2017 года.

«За несколько дней до московского этапа Гран-при я почувствовала боль в правой ноге. Мы обратились к врачам, которые диагностировали трещину в кости. В Москве я каталась на обезболивающих, после чего сразу поехала в Германию, где диагноз подтвердился», — рассказывала тогда спортсменка.

Из-за травмы Медведевой пришлось какое-то время походить в гипсе и пропустить финал Гран-при и чемпионат России, что, безусловно, сказалось на подготовке и форме фигуристки на Олимпиаде.

Однако теперь выяснилось, что реальная ситуация была еще сложнее. По информации «Первого канала», в Пхенчхане Медведеву беспокоила не только старая травма, но и боли в спине, а точнее — в позвоночнике.

Возможно, именно поэтому спортсменка не пошла на усложнение своей программы, которое могло бы дать ей шанс превзойти Алину Загитову и завоевать золото Игр. В итоге 15-летняя ученица Тутберидзе, первый год выступающая на взрослом уровне, обошла куда более опытную и звездную Медведеву на 1,31 балла и отняла у нее, скорее всего, последнюю возможность в жизни стать олимпийской чемпионкой.

Техническая сложность выступления Загитовой изначально превышала аналогичные показатели у Медведевой, так что Евгении оставалось уповать только на превосходство в артистизме. Оказалось, что этого мало.

«Были разговоры о том, что, в общем, Женя не принимала никак результат Олимпиады, — призналась Тутберидзе уже после ухода знаменитой ученицы.

— Всей командой с ней общались, пытались разобрать, почему получилось второе место, а не первое, почему не хватило одного балла.

Она — моральный лидер, это хорошо. Я вырастила девочку морального лидера, поэтому для нее второго места нет».

Должно быть, вся обстановка в группе Тутберидзе напоминала Медведевой о том, что она взяла лишь серебряную медаль Олимпиады. Стоит отметить, что у спортсменки была отличная возможность все-таки стать чемпионкой Игр не в личных, а в командных соревнованиях, но сборную России тогда подвел Михаил Коляда , проваливший свою короткую программу. По сумме баллов отечественная команда уступила канадцам и довольствовалась лишь вторым местом. И здесь — неудача.

Переезд в Канаду, новый тренер, новые знакомства и эмоции — по крайней мере, эмоциональная перезагрузка у Медведевой точно произойдет, и прошлое перестанет давить мертвым грузом.

К тому же ни в коем случае нельзя сказать, что спортсменка потеряла в компетентности тренерского штаба. Канадец Орсер — невероятно успешный наставник, который, как и Тутберидзе, воспитал олимпийского чемпиона и призера Пхенчхана — только в мужском катании: японец Юдзюру Ханю завоевал золото Олимпиады-2018, а испанец Хавьер Фернандес взял бронзу.

«Орсер — потрясающий человек, он лучший тренер сейчас. У него тренируются фантастические люди, которые опережают время на много лет, и, если Женя будет здорова, она тоже будет счастлива там», — уверенно заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Любопытно, что сама Медведева опровергает слова своего бывшего тренера Тутберидзе о том, что она никак не могла смириться с поражением от Загитовой. Таким образом, спортсменка не признает версию о своем переходе к Орсеру как о побеге из тупика.

«Многие люди прекрасно понимают, что я не воспринимала серебро как трагедию. Мои слезы после проката не были вызваны абсолютным разочарованием в своих силах или в результате.

Да, я шла за самой высокой наградой, но для меня самое главное в фигурном катании — это получать удовольствие от того, что я делаю. Выходя со льда, я не испытывала никакого сожаления, поскольку я знала, что сделала абсолютный максимум того, что на тот момент я могла сделать», — заверила фигуристка.

Накануне был опубликован предварительный график основных соревнований в фигурном катании сезона-2018/19. Если изменений не произойдет, то российские зрители своими глазами увидят встречу Медведевой и Тутберидзе 16 ноября на московском этапе Гран-при.