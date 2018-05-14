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Жулин: Загитовой придется сделать шаг назад
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Жулин: Загитовой придется сделать шаг назад 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Известный российский тренер Александр Жулин в интервью "Газете.Ru" прокомментировал информацию о том, что спортсменкам до 18 лет могут запретить выступать на взрослых соревнованиях.
"Это интересно и правильно. Люди ходят смотреть именно на женское катание, когда спортсменки уже сформировались и выглядят по-женски. Пусть даже они и не прыгают четверные прыжки", — заявил тренер.
Также Жулин поделился мнением о том, что если ограничения будут приняты в ближайшее время, то олимпийская чемпионка Алина Загитова не сможет представлять Россию на взрослых соревнованиях.
"Несмотря на то, что Загитова является действующей олимпийской чемпионкой, в случае, если изменения вступят в силу, ей придется сделать шаг назад, покататься год в юниорах и вернуться во взрослое катание", — сказал он.
Полный текст интервью заслуженного тренера России «Газете.Ru» можно прочитать здесь.
Ранее президент Ассоциации фигурного катания США Самюэль Оксье предложил запретить несовершеннолетним спортсменам принимать участие во взрослых соревнованиях.
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