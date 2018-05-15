Савченко будет тренировать американскую пару Шимека/Книрим

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию немка Алёна Савченко, взявшая паузу в карьере, в следующем сезоне будет тренировать американский дуэт Алекса Шимека/ Крис Книрим

«Я рада возможности поработать с такой интеллигентной и трудолюбивой парой и поделиться с ними своей любовью и страстью к фигурному катанию. Буду стараться помочь Алексе и Крису добиться высоких результатов», — приводит слова Савченко официальный сайт федерации фигурного катания США.

Тренировки будут проходить в Чикаго (США) и Оберстдорфе (Германия).