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Савченко будет тренировать американскую пару Шимека/Книрим
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Савченко будет тренировать американскую пару Шимека/Книрим 

Чемпионат.com 3 часа назад
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию немка Алёна Савченко, взявшая паузу в карьере, в следующем сезоне будет тренировать американский дуэт Алекса Шимека/Крис Книрим.
«Я рада возможности поработать с такой интеллигентной и трудолюбивой парой и поделиться с ними своей любовью и страстью к фигурному катанию. Буду стараться помочь Алексе и Крису добиться высоких результатов», — приводит слова Савченко официальный сайт федерации фигурного катания США.
Тренировки будут проходить в Чикаго (США) и Оберстдорфе (Германия).
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