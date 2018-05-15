Нидерланды внесли предложение о повышении возраста перехода во взрослое фигурное катание

ТАСС , 15 мая. Федерация конькобежного спорта Нидерландов в срочном порядке внесла на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) предложение об увеличении до 17 лет минимального возраста для участия во взрослых соревнованиях в фигурном катании. Об этом сообщил голландский судья Ерун Принс на своей странице в Twitter.

Сейчас минимальный возраст перехода из юниоров во взрослое катание составляет 15 лет.

"Мы внесли срочное предложение на конгресс ISU в Севилье об увеличении возраста перехода спортсменов во взрослое катание до 17 лет", — написал Принс. Предложение предполагает внесение изменений с сезона-2020/21, чтобы спортсменам, не достигшим 17-летнего возраста, но уже выступающим во взрослых соревнованиях, не пришлось возвращаться в юниоры.

На Олимпийских играх в Пхёнчхане золото в женском одиночном катании выиграла 15-летняя россиянка Алина Загитова . На мартовском чемпионате мира среди юниоров в Софии российские фигуристы взяли девять из 12 наград, одержав победы во всех четырех дисциплинах. Золотую медаль завоевала 13-летняя Александра Трусова , которая впервые в истории женского одиночного катания исполнила два четверных прыжка на соревнованиях.

Конгресс ISU, на котором будут рассматриваться изменения в правилах, пройдет с 4 по 8 июня в испанской Севилье.