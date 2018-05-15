Внесено предложение о повышении минимального возраста фигуристов 

Федерация конькобежного спорта Нидерландов в срочном порядке внесла на обсуждение в конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) предложение об увеличении минимального возраста для участия во взрослых соревнованиях в фигурном катании.
Об этом сообщил нидерландский судья Ерун Принс на своей странице в Twitter.
"Мы внесли срочное предложение на конгресс ISU об увеличении возраста перехода спортсменов во взрослое катание до 17 лет", — говорится в заявлении.
В настоящий момент минимальный возраст перехода из юниоров во взрослое катание составляет 15 лет.
Предполагается, что если предложение будет принято, то вступит в силу не ранее сезона-2020/21. Поскольку не достигшие 17-летнего возраста спортсмены, ныне выступающие во взрослых соревнования, не должны возвращаться в статус юниоров.
Ранее сообщалось, что фигуристок Этери Тутберидзе хотят лишить взрослых соревнований.