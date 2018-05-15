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В Нидерландах предложили поднять минимальный возраст фигуристок во взрослых соревнованиях
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В Нидерландах предложили поднять минимальный возраст фигуристок во взрослых соревнованиях 

RT на русском 40 минут назад
Фото: Экспресс-газета
Голландский судья Ерун Принс сообщил, что Федерация конькобежного спорта Нидерландов в срочном порядке внесла на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) предложение об увеличении минимального возраста участников взрослых соревнованиях в фигурном катании до 17 лет.
«Мы внесли срочное предложение на конгресс ISU в Севилье об увеличении возраста перехода спортсменов во взрослое катание до 17 лет», — написал Принс в Twitter.
Предложение подразумевает изменение возраста с сезона-2020/21, чтобы уже выступающим во взрослых соревнованиях спортсменам до 17 лет, не пришлось возвращаться в юниоры.
Вопрос об изменениях в правилах будет поднят на конгрессе ISU, который состоится 4-8 июня в испанской Севилье.
Ранее известный российский тренер по фигурному катанию Виктория Волчкова заявила, что тренер Этери Тутберидзе готова к возможному запрету выступления несовершеннолетних фигуристов.
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