В Нидерландах предложили поднять минимальный возраст фигуристок во взрослых соревнованиях

Голландский судья Ерун Принс сообщил, что Федерация конькобежного спорта Нидерландов в срочном порядке внесла на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) предложение об увеличении минимального возраста участников взрослых соревнованиях в фигурном катании до 17 лет.

«Мы внесли срочное предложение на конгресс ISU в Севилье об увеличении возраста перехода спортсменов во взрослое катание до 17 лет», — написал Принс в Twitter.

Предложение подразумевает изменение возраста с сезона-2020/21, чтобы уже выступающим во взрослых соревнованиях спортсменам до 17 лет, не пришлось возвращаться в юниоры.

Вопрос об изменениях в правилах будет поднят на конгрессе ISU, который состоится 4-8 июня в испанской Севилье.