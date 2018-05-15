Ещё
Владивостокские фигуристы выиграли шесть медалей на турнире в Хабаровске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Владивостокские фигуристы выиграли шесть медалей на турнире в Хабаровске 

Prim.News 2 часа назад
Состоялось первенство Хабаровского края по фигурному катанию на коньках.
Фигуристы владивостокского спортивного клуба «Полюс» завоевали на этом турнире шесть медалей различного достоинства.
В категории «Юный фигурист» второе место у Амалии Игнатенко, в этой же категории, но в группе «Б» бронзу завоевала Мария Ломакина. Во втором юношеском разряде отличился Константин Ткаченко, у него серебряная медаль, в этом же разряде бронза у Евы Можеговой. С третьем местом завершила этот турнир в первом спортивном разряде Полина Иванютенко. А Андрей Стариков стал победителем во втором спортивном разряде в группе «Б», передает пресс-служба СК «Полюс».
Prim.News: последние новости
Владивосток примет финальный этап Российской дрифт-серии и юбилейную гонку Asia Pacific D1PrimRing GP Юные хоккеисты владивостокского «Полюса» стали четвёртыми на престижном всероссийском турнире Приморские бадминтонисты выиграли золото и серебро чемпионата России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитову хотят оставить за бортом83
Футбольные фанаты подожгли себя на матче3
«Он спровоцировал ад»1
На сборную России работает шведский шпион9
Медведева ответила на откровения Тутберидзе по ОИ23
Видео
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
04:00
Медведева ответила на откровения Тутберидзе по ОИ
Фигурное катание
01:17
Загитову хотят оставить за бортом
Фигурное катание
04:00
Тутберидзе назвала причину ухода Медведевой
Фигурное катание
09:07
Вся правда о поражении Медведевой на ОИ
Фигурное катание Статьи
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
ЧМ-2018 объявят на Украине вне закона
Футбол Статьи
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:39
«Спартак» проиграл «Динамо»
Футбол Волейбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение