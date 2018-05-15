Владивостокские фигуристы выиграли шесть медалей на турнире в Хабаровске

Состоялось первенство Хабаровского края по фигурному катанию на коньках. Фигуристы владивостокского спортивного клуба «Полюс» завоевали на этом турнире шесть медалей различного достоинства. В категории «Юный фигурист» второе место у Амалии Игнатенко, в этой же категории, но в группе «Б» бронзу завоевала Мария Ломакина. Во втором юношеском разряде отличился Константин Ткаченко , у него серебряная медаль, в этом же разряде бронза у Евы Можеговой. С третьем местом завершила этот турнир в первом спортивном разряде Полина Иванютенко. А Андрей Стариков стал победителем во втором спортивном разряде в группе «Б», передает пресс-служба СК «Полюс».