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Авербух назвал здравым предложение увеличить минимальный возраст фигуристок на соревнованиях
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Авербух назвал здравым предложение увеличить минимальный возраст фигуристок на соревнованиях 

Говорит Москва 38 минут назад
Фото: Говорит Москва
На том же конгрессе президент Ассоциации фигурного катания США Самюэль Оксье предложил увеличить возрастной ценз до 18 лет. Призёр Олимпийских игр Илья Авербух в интервью «Говорит Москва» отметил, что в перспективе увеличение возраста участниц положительно скажется на развитии фигурного катания, как вида.
«Если убрать такую составляющую, что каждый раз мы подстраиваем правила под то, что выгодно ряду стран, если закрыть на это глаза, то я считаю, что это предложение — очень здравое. Несмотря на то, что это отчасти ударит по нам, по представительству российских девочек-одиночек. Если смотреть шире на развитие вида, то предложение 17 лет, наверное, неправильно, но я бы возрастной ценз поднял до 16. Потому что не совсем правильно соревноваться уже сложившимся женщинам с ещё юными, несформировавшимися до конца девочками. Это разная физиология, разные возможности. Здесь я соглашусь. Тут очень много всего, помимо вреда для здоровья и прочего. Я смотрю на развитие женского одиночного катания как вида. Такая быстрая ротация, которая начала происходить, в связи с тем, что юные фигуристки сразу выбивают чуть более повзрослевших, эта ротация играет против развития вида. Потому что мы не успеваем их полюбить и проследить дорогу чемпионки, когда появляется новая спортсменка. По всем параметрам, 16 лет — это тот возраст, когда девочка практически сформировалась и это уже не девочка, которая соревнуется с женщиной».
Илья Авербух также напомнил, что сегодняшняя ситуация, когда на олимпийский подиум поднимаются фигуристки школьного возраста, сложилась благодаря американским федерациям.
«США, Североамериканские федерации должны признать, что они являлись лоббистами того, чтобы девочки в столь юном возрасте могли соревноваться на равных с женщинами. Именно на этом получили олимпийское золото Тара Липински и Сара Хьюз. Именно из-за этого великая Мишель Кван, тоже американская фигуристка, не смогла выиграть Олимпиаду. А такая же американская девочка Сара Хьюз, выстрелившая в тот год, лишила олимпийского золота Ирину Слуцкую. Тогда североамериканцам не приходило в голову выносить эту историю».
Эксперты отмечают, что идея об увеличении возрастного ценза в фигурном катании возникла после триумфа воспитанниц российского тренера Этери Тутберидзе. Чемпионкой игр в Пхёнчхане стала её 15-летняя воспитанница Алина Загитова. Другая ученица Тутберидзе Александра Трусова в свои 13 лет исполняет четверной прыжок.
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