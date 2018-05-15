Мария Бутырская: «Если повысить возраст фигуристов, у зрителей пропадет интерес»

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала идею федерации конькобежного спорта Голландии повысить минимальный возраст фигурного катания с 15 до 17 лет. Она отметила, что если убрать девчонок — фигурное катание может загнуться.

— Федерация конькобежного спорта Голландии предлагает повысить минимальный возраст фигурного катания с 15 до 17 лет. Как относитесь к такой идее?

— Сложно сказать, потому что я сама пример того, что можно и в 26 лет выигрывать золото на чемпионате мира. Есть уже какие-то установленные правила, значит надо быть лучше пятнадцатилетних. Надо уметь и прыгать, и кататься, и быть женственной. Мне кажется, тогда пропадет интерес, потому что не будет этих зажегалочек, которые двигают фигурное катание. Они дают возможность другим людям быть лучше. Старшие смотрят и ориентируются на них, пытаются сделать больше, чем могут. Но у каждого спортсмена своя судьба. Можно побеждать в пятнадцать лет, а можно быть Каролиной Костнер , которая в тридцать выходит на старт. Понятно, что звание олимпийского чемпиона — это навсегда, но в спорте запоминают тех, кто дольше продержался и все время был на высоте. Да, ты стал олимпийским чемпионом, а потом выйди через четыре года, и еще раз стань. Это будет круто. К этому надо стремиться.

— Вам нравится более зрелое и осмысленное катание или сложные прыжковые программы?

— Мне нравится сочетание осознанного катания со сложными элементами.

— В пятнадцать лет сложно показывать и то, и другое.