Траньков будет тренировать пару Тарасова/Морозов 

По информации РИА Новости со ссылкой на источник, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков будет тренером серебряных призеров Олимпийских игр в Пхенчхане спортивной пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
«Завтра в ФФККР (Федерации фигурного катания на коньках России) состоится утверждение планов фигуристов на следующий сезон, где как тренер пары Тарасова/Морозов будет утвержден олимпийский чемпион Максим Траньков. Формально тренером остается Нина Мозер, но фактически всю тренировочную работу будет вести Траньков», — сообщил источник.