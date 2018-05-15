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Траньков будет тренировать пару Тарасова/Морозов
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Траньков будет тренировать пару Тарасова/Морозов 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: РИА Новости
По информации РИА Новости со ссылкой на источник, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков будет тренером серебряных призеров Олимпийских игр в Пхенчхане спортивной пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
«Завтра в ФФККР (Федерации фигурного катания на коньках России) состоится утверждение планов фигуристов на следующий сезон, где как тренер пары Тарасова/Морозов будет утвержден олимпийский чемпион Максим Траньков. Формально тренером остается Нина Мозер, но фактически всю тренировочную работу будет вести Траньков», — сообщил источник.
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