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Траньков стал тренером Тарасовой и Морозова
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Траньков утвержден тренером фигуристов Тарасовой и Морозова 

ТАСС 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Федерация фигурного катания на коньках России утвердила двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова тренером спортивной пары Евгения Тарасова / Владимир Морозов. Об этом ТАСС сообщила тренер пары Нина Мозер.
"Я анонсировала, что беру перерыв и не буду работать до сентября нынешнего года, но это не значит, что я бросаю на произвол судьбы своих спортсменов, — сказала Мозер. — Мы начинаем совместную работу с Максимом Траньковым, который будет тренировать пару Тарасова / Морозов в ежедневном режиме в летний период, я подключусь со второй половины августа, когда спортсмены начнут этап подготовки в Сочи".
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