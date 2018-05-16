Траньков стал тренером Тарасовой и Морозова

Федерация фигурного катания на коньках России утвердила двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова тренером спортивной пары Евгения Тарасова / Владимир Морозов. Об этом ТАСС сообщила тренер пары Нина Мозер.
"Я анонсировала, что беру перерыв и не буду работать до сентября нынешнего года, но это не значит, что я бросаю на произвол судьбы своих спортсменов, — сказала Мозер. — Мы начинаем совместную работу с Максимом Траньковым, который будет тренировать пару Тарасова / Морозов в ежедневном режиме в летний период, я подключусь со второй половины августа, когда спортсмены начнут этап подготовки в Сочи".