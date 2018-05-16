Лайшев: разговаривал с Загитовой о прогулах школы

Руководитель спортивной школы "Самбо-70" и депутат Московской городской Думы Ренат Лайшев рассказал об отношениях с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Слова чиновника приводит "Реальное время".
"Алина учится в 9-м классе, ей скоро сдавать экзамены. Она пропустила много занятий и сейчас усердно готовится. Вот только позавчера разговаривали на этот счет. К ней и учителя хорошо относятся, и дети. У нас вообще доброжелательная обстановка в школе, ездим классом, болеем за Алину", — заявил Лайшев.
15-летняя Загитова является действующей олимпийской чемпионкой. Россиянка завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане.
"Я, конечно, немного переживаю за девчонку. Меня все спрашивают, почему она в Милане проиграла. Слушайте, человеку 15 лет, она выиграла в этом году Европу, Олимпийские игры, получила лично от президента нашей страны "Орден дружбы". Здорово, что она не сломалась там, а продолжает жить и работать", — подытожил специалист.
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