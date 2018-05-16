Ещё
Kyodo: Абэ намерен посетить церемонию вручения щенка акита-ину фигуристке Загитовой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Kyodo: Абэ намерен посетить церемонию вручения щенка акита-ину фигуристке Загитовой 

ТАСС 5 часов назад
ТОКИО, 16 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен лично присутствовать на церемонии вручения щенка породы акита-ину российской олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой, которая пройдет в конце мая в Москве. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.
Отмечается, что такой шаг японская сторона рассматривает как хорошую возможность продемонстрировать уровень дружественных отношений с Россией. Вместе с тем в Обществе охраны акита-ину выступили с критикой подобного предложения. «Подарок делает именно наше общество. Я не смогу объяснить его участникам, если окажется, что [щенка] будет дарить премьер», — приводит агентство слова председателя организации Такаси Эндо.
Предполагается, что церемония пройдет в Москве 26 мая, когда Абэ будет находиться там с визитом для участия в открытии перекрестного Года культуры России и Японии. За день до этого японский премьер также должен посетить Петербургский международный экономический форум.
В начале мая на выставке в префектуре Акита был представлен щенок, которого подарят Загитовой. Это девочка традиционного для этой породы рыже-белого окраса, которой на тот момент было два месяца. Подарить собаку после Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане спортсменке пообещал глава Общества охраны акита-ину, узнав о том, что ей очень нравится эта порода.
Сама Загитова в разговоре с журналистами отмечала, что она основательно подготовилась к воспитанию собаки. Также, по ее словам, она уже придумала щенку кличку — Масару (с яп. — победитель).
ТАСС: последние новости
Волосожар будет при необходимости помогать в подготовке фигуристов Тарасовой и Морозова Фигуристка Цурская довольна подходом тренера Буяновой и тренировками в новой группе Тренер Орсер: фигуристке Медведевой нужны перемены, ее цель - Олимпиада-2022
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведеву разорят в Канаде16
Жена Аршавина оказалась в центре скандала23
«Надоело». Тихонов сказал всем до свидания14
Cпортсмены шокировали селфи во время оргии56
«За 40 тысяч в день я готов терпеть»51
Видео
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
00:47
Медведеву разорят в Канаде
Фигурное катание Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
05:57
Россия вышла на Канаду!
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
02:14
«Надоело». Тихонов сказал всем до свидания
Биатлон
01:53
Разоблачитель России едет на ЧМ-2018
Футбол В мире
00:46
Падение, боль, травмы: гимнасты делятся неудачами
Летние виды спорта
04:17
«За 40 тысяч в день я готов терпеть»
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение