Kyodo: Абэ намерен посетить церемонию вручения щенка акита-ину фигуристке Загитовой

ТОКИО, 16 мая. / ТАСС /. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен лично присутствовать на церемонии вручения щенка породы акита-ину российской олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой, которая пройдет в конце мая в Москве. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Отмечается, что такой шаг японская сторона рассматривает как хорошую возможность продемонстрировать уровень дружественных отношений с Россией. Вместе с тем в Обществе охраны акита-ину выступили с критикой подобного предложения. «Подарок делает именно наше общество. Я не смогу объяснить его участникам, если окажется, что [щенка] будет дарить премьер», — приводит агентство слова председателя организации Такаси Эндо.

Предполагается, что церемония пройдет в Москве 26 мая, когда Абэ будет находиться там с визитом для участия в открытии перекрестного Года культуры России и Японии. За день до этого японский премьер также должен посетить Петербургский международный экономический форум.

В начале мая на выставке в префектуре Акита был представлен щенок, которого подарят Загитовой. Это девочка традиционного для этой породы рыже-белого окраса, которой на тот момент было два месяца. Подарить собаку после Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане спортсменке пообещал глава Общества охраны акита-ину, узнав о том, что ей очень нравится эта порода.

Сама Загитова в разговоре с журналистами отмечала, что она основательно подготовилась к воспитанию собаки. Также, по ее словам, она уже придумала щенку кличку — Масару (с яп. — победитель).