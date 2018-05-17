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Крытый тренировочный каток построят в Находке
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Крытый тренировочный каток построят в Находке 

Prim.News 5 часов назад
Выделены средства на проектно-изыскательские работы.
Департамент государственного заказа администрации Приморского края объявил электронный аукцион на выполнение проектно-изыскательских работ строительству крытого тренировочного катка в Находке.
Максимальная цена контракта составляет около 2,4 млн рублей.
Крытый тренировочный каток предназначен для организации тренировочного процесса, проведения соревнований хоккеистов; соревнований по фигурному катанию; для массового катания и спортивного отдыха. Общая площадь крытого тренировочного катка — 3660 кв. м; площадь застройки здания — 3341 кв. м; этажность здания — двухэтажное.
Проектно-изыскательские работы нужно выполнить в течение 150 дней с момента заключения контракта.
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