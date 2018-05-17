Крытый тренировочный каток построят в Находке

Выделены средства на проектно-изыскательские работы.

Департамент государственного заказа администрации Приморского края объявил электронный аукцион на выполнение проектно-изыскательских работ строительству крытого тренировочного катка в Находке.

Максимальная цена контракта составляет около 2,4 млн рублей.

Крытый тренировочный каток предназначен для организации тренировочного процесса, проведения соревнований хоккеистов; соревнований по фигурному катанию; для массового катания и спортивного отдыха. Общая площадь крытого тренировочного катка — 3660 кв. м; площадь застройки здания — 3341 кв. м; этажность здания — двухэтажное.

Проектно-изыскательские работы нужно выполнить в течение 150 дней с момента заключения контракта.