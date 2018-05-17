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Старший сын Евгения Плющенко шокировал соседей своей выходкой
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Старший сын Евгения Плющенко шокировал соседей своей выходкой 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Старший сын Евгения Плющенко растет не по дням, а по часам. Все мы помним Егора маленьким мальчиком, но сегодня он предстал совсем в другом амплуа.
11-летний подросток увлекся экстремальным катанием на мотоцикле. Он не ограничивает себя скоростным катанием, время от времени заставляя своего «железного коня» вставать на дыбы, чем шокирует и пугает сех, кто это видит.
«Мой сын Егор! Любитель скорости и экстрима! Шокирует местное население», — написал гордый отец под коротким видеороликом.
Фото: instagram
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