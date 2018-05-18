Фигурист Васильев: обожаю печь вместе с Ламбьелем

«Я обожаю печь. Когда мы вместе со Стефаном кулинарим, то это одна из самых приятных частей моей повседневной жизни. Обожаю выпекать, экспериментировать, узнавать что-то новое. Я вообще обожаю все новое, достигать чего-то новыми путями, ставить перед собой новые задачи, находить новые решения. Я стараюсь заменять некоторые продукты, чтобы, например, не получать лактозу и глютен. Экспериментирую: делаю пироги без муки и масла. Я люблю все пробовать. Мое время разбито на тренировки и подготовку к ним, на приготовление еды, что тоже связано с тренировками, и на учебу. Я планирую после поступления в Академию заняться еще и чем-нибудь другим. Учиться прикольно, интересно, познавательно, но надо что-то еще, совсем новое. Например, выучить какой-нибудь язык ещё… Не знаю… Мир огромен, хочу узнать и исследовать как можно больше.

Счастье? А можно спросить — что является счастьем для человека? Я вот не знаю… Я живу настоящим моментом и делаю всё возможное, чтобы будущий момент стал бы для меня ещё более продуктивным, успешным и наполненным яркими красками.

Цель? Это очень банально — медаль. Все хотят медаль. Моя медаль — это кататься лучше всех, исполнять все элементы, все прыжки (а я обязательно буду прыгать четверные) так, чтобы людям очень нравилось, приносить удовольствие каждой своей программой всем зрителям. Фигурное катание, конечно же, считается спортом, но это спорт с элементами искусства, и именно эти элементы для меня важны. Фигурному катанию необходимы полет фантазии и воображения», — приводит слова Васильева «СейЧас».