Фигурист Васильев: обожаю печь вместе с Ламбьелем 

Латвийский фигурист Денис Васильев рассказал о своём хобби, которое разделяет его тренер, швейцарец Стефан Ламбьель.
«Я обожаю печь. Когда мы вместе со Стефаном кулинарим, то это одна из самых приятных частей моей повседневной жизни. Обожаю выпекать, экспериментировать, узнавать что-то новое. Я вообще обожаю все новое, достигать чего-то новыми путями, ставить перед собой новые задачи, находить новые решения. Я стараюсь заменять некоторые продукты, чтобы, например, не получать лактозу и глютен. Экспериментирую: делаю пироги без муки и масла. Я люблю все пробовать. Мое время разбито на тренировки и подготовку к ним, на приготовление еды, что тоже связано с тренировками, и на учебу. Я планирую после поступления в Академию заняться еще и чем-нибудь другим. Учиться прикольно, интересно, познавательно, но надо что-то еще, совсем новое. Например, выучить какой-нибудь язык ещё… Не знаю… Мир огромен, хочу узнать и исследовать как можно больше.
Счастье? А можно спросить — что является счастьем для человека? Я вот не знаю… Я живу настоящим моментом и делаю всё возможное, чтобы будущий момент стал бы для меня ещё более продуктивным, успешным и наполненным яркими красками.
Цель? Это очень банально — медаль. Все хотят медаль. Моя медаль — это кататься лучше всех, исполнять все элементы, все прыжки (а я обязательно буду прыгать четверные) так, чтобы людям очень нравилось, приносить удовольствие каждой своей программой всем зрителям. Фигурное катание, конечно же, считается спортом, но это спорт с элементами искусства, и именно эти элементы для меня важны. Фигурному катанию необходимы полет фантазии и воображения», — приводит слова Васильева «СейЧас».