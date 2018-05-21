На Ходынском бульваре прошел финал турнира по фигурному катанию «Кубок юных чемпионов»

Во дворце спорта «Мегаспорт» состоялся финал открытого турнира по фигурному катанию на коньках «Кубок юных чемпионов», организованный благотворительным фондом Наталии Кузьминой. В финале турнира приняли участие 37 детей, определившихся по результатам двух отборочных этапов, состоявшихся в ноябре 2017 года.

За месяц до финала юным фигуристам была предложена тема «Музыка военных лет», на которую они должны были подготовить двухминутную программу.

— Мать, потерявшая сына, невеста, не дождавшаяся с фронта жениха, военный летчик и морячок, танцующий «яблочко» — маленькие истории, рассказанные детьми о самой страшной трагедии 20 века, тронули зрителей и судей. Несмотря на то, что война для юных участников — страшный образ не из их мира, каждый ребенок сумел в танце на льду передать взрослые эмоции, — отметила Ольга Гренадерова, генеральный директор Благотворительного фонда Наталии Кузьминой.

По словам организаторов, подобные соревнования помогают ребенку раскрыть свой артистический потенциал.

«Мы хотели дать юным фигуристам возможность кататься с удовольствием. В программах они не были привязаны к обязательному исполнению тех или иных элементов, главное — раскрыть образ. После награждения все дети получили подарки и вкусный торт. Это был настоящий праздник детского спорта. Мы надеемся, что в следующем сезоне мы привлечем больше детей и больше партнеров для нашего «Кубка юных чемпионов», — сказала в завершении Гренадерова. (то)