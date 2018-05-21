Ещё
На Ходынском бульваре прошел финал турнира по фигурному катанию «Кубок юных чемпионов»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ

На Ходынском бульваре прошел финал турнира по фигурному катанию «Кубок юных чемпионов» 

Управа района Хорошевский города Москвы 46 минут назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Во дворце спорта «Мегаспорт» состоялся финал открытого турнира по фигурному катанию на коньках «Кубок юных чемпионов», организованный благотворительным фондом Наталии Кузьминой. В финале турнира приняли участие 37 детей, определившихся по результатам двух отборочных этапов, состоявшихся в ноябре 2017 года.
За месяц до финала юным фигуристам была предложена тема «Музыка военных лет», на которую они должны были подготовить двухминутную программу.
— Мать, потерявшая сына, невеста, не дождавшаяся с фронта жениха, военный летчик и морячок, танцующий «яблочко» — маленькие истории, рассказанные детьми о самой страшной трагедии 20 века, тронули зрителей и судей. Несмотря на то, что война для юных участников — страшный образ не из их мира, каждый ребенок сумел в танце на льду передать взрослые эмоции, — отметила Ольга Гренадерова, генеральный директор Благотворительного фонда Наталии Кузьминой.
По словам организаторов, подобные соревнования помогают ребенку раскрыть свой артистический потенциал.
«Мы хотели дать юным фигуристам возможность кататься с удовольствием. В программах они не были привязаны к обязательному исполнению тех или иных элементов, главное — раскрыть образ. После награждения все дети получили подарки и вкусный торт. Это был настоящий праздник детского спорта. Мы надеемся, что в следующем сезоне мы привлечем больше детей и больше партнеров для нашего «Кубка юных чемпионов», — сказала в завершении Гренадерова. (то)
Управа района Хорошевский города Москвы: последние новости
Флорболистки из Хорошевки завоевали чемпионский титул международного турнира «Helsinki junior challenge 2018» Олимпийская чемпионка по волейболу Марина Кумыш провела мастер-класс на Хорошевском шоссе Более 350 спортсменов-военнослужащих со всего мира выступят в Хорошевском на мировом первенстве по спортивной борьбе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«В матче с США тренер канадцев совершил дурость»4
Шлеменко пригрозили «отломать ноги»5
Семин предрек провал сборной России на ЧМ-2018160
Смертельный прыжок парашютистов попал на видео5
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие95
Видео
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:33
«Настоящий кошмар»
Футбол
00:38
В график отключения воды вписали ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:46
Смертельный прыжок парашютистов попал на видео
Летние виды спорта
00:57
Семин предрек провал сборной России на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:17
«17+»: кому не угодили юные российские фигуристки
Фигурное катание
02:25
Тренер назвал виновных в поражении сборной России
Хоккей Гандбол
10:36
Без россиян
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:57
К ЧМ-2018 выпустили вульгарных матрешек
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение