Александр Горшков продолжит возглавлять российское фигурное катание

МОСКВА, 22 мая. / ТАСС /. Отчетно-выборная конференция Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) пройдет во вторник в Москве. Будет выбрано новое руководство федерации, причем единственными кандидатами на посты президента и генерального директора ФФККР являются занимающие эти должности Александр Горшков Александр Коган соответственно.

Отчетно-выборные конференции после февральских Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане проводятся во всех зимних видах спорта. В ФФККР, помимо президента и генерального директора, будут выбраны вице-президенты и члены исполнительного комитета. На пять вакансий вице— президентов федерации претендуют восемь человек, в том числе занимавшие эту должность ранее Владимир Грибанов, Сергей Кононыхин Ирина Рабер , конкуренцию которым составят Вера Богуш, Николай Доморацкий Тамара Москвина , Леонид Хачатуров и Алла Шеховцова. На 15 мест в исполкоме ФФККР претендуют 18 человек.

На конференции также будут избраны заместитель генерального директора (эту должность должна сохранить Галина Голубкова) и ответственный секретарь федерации, которым останется Вячеслав Зайцев

71-летний Александр Горшков — олимпийский чемпион в танцах на льду (в паре с Людмилой Пахомовой ), шестикратный чемпион Европы. Федерацию фигурного катания на коньках России Горшков возглавляет с 2010 года. С 1992 года бессменным главой ФФККР являлся Валентин Писеев

Отчетно-выборная конференция ФФККР пройдет в столичной гостинице «Аэростар» на Ленинградском проспекте, начало — 13:00 мск. В конференции примут участие представители региональных спортивных федераций по фигурному катанию (каждый из них имеет три голоса) и общественных объединений — членов федерации, а также руководящий состав ФФККР — президент, вице-президент, генеральный директор и его заместитель, ответственный секретарь и члены исполкома, каждый из которых имеет по одному голосу.