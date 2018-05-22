Плющенко исполнил мечту девятилетней девочки с особенностями развития

Евгений Плющенко владеет собственной школой фигурного катания. Сейчас он делает из своего пятилетнего сына Александра чемпиона. Недавно мальчик победил на своих первых соревнованиях и теперь готовится покорять другие страны. Минувшей зимой фигурным катанием заинтересовалась и дочка Филиппа Киркорова Алла-Виктория. Вскоре она должна присоединиться к тренировкам сына Плющенко, так как она тоже хочет встать на лед.

А на днях Евгений исполнил мечту ребенка. Он пригласил на свой мастер-класс девятилетнюю девочку Варю. Она влюблена в фигурное катание и несмотря на то, что у нее поражены некоторые мышцы (диагноз М35), малышка иногда пытается повторить разные спортивные элементы на льду. Варя мечтает стать профессиональной фигуристкой и выполнять такие же сложные трюки, как известные чемпионы. В этом ей решил помочь Плющенко. Во время мастер-класса он показывал девочке правильную технику выполнению базовых элементов фигурного катания, а также сделал с ней несколько сложных поддержек, о которых она так мечтала.

Плющенко позанимался с девочкой с ограниченными возможностями / фото: издание "Комсомольская правда"

«Я рад, что Варя сейчас счастлива и улыбается. Хотелось бы, чтобы в нашей стране было больше детских улыбок и счастливых лиц», — поделился своими чувствами фигурист после встречи с Варей. По словам Евгения, девочка осталась очень довольна уроком, а также пообещала ему стремиться к исполнению своей мечты, сообщает издание «Комсомольская правда».