Ещё
Загитова и Медведева вошли в топ популярных спортсменок
Далее:
Читайте также:
Ещё

Загитова и Медведева вошли в число 25 самых популярных спортсменок мира 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, а также теннисистка Мария Шарапова вошли в список 25 самых популярных спортсменок 2018 года по версии американского спортивного телеканала ESPN. Об этом сообщает ТАСС.
Шарапова расположилась на второй строчке рейтинга, уступив американской теннисистке Серене Уильямс. В тройку также вошла сестра Серены Винус Уильямс, которая также является теннисисткой.
Олимпийская чемпионка — 2018 Загитова расположилась на 20-м месте, Медведева — 22-я.
Отмечается, что в критерии рейтинга входят частота поисковых запросов, рекламные контракты и количество подписчиков в социальных сетях.
Ранее Шарапова расположилась на 21-м месте в списке самых популярных спортсменов 2018 года по версии американского спортивного телеканала ESPN.
Газета.Ru: последние новости
Тутберидзе: работая с Медведевой, я вырастила морального лидера Погорилую возмутило свое присутствие в клипе Бузовой Премьер-министр Японии хочет увидеть, как фигуристке Загитовой подарят собаку
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футбольный талант умер, помочившись в канал127
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие105
Российскому спорту предрекли новый триллер4
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
К ЧМ-2018 выпустили вульгарных матрешек78
Видео
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Легкая атлетика
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:32
ЦБ представил новую банкноту
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:35
Кабаева оголилась на важном мероприятии
Летние виды спорта
00:12
Убил и выпил: спортсмена на BMW отправили в СИЗО
Летние виды спорта
00:33
«Настоящий кошмар»
Футбол
01:11
России пригрозили третьей мировой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
В график отключения воды вписали ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение