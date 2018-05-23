Слава гремит: Загитова затмила Медведеву

Российские звезды фигурного катания Евгения Медведева Алина Загитова попали в список 25 самых популярных женщин в спорте. При этом выше в топе оказалась 16-летняя спортсменка, которая приобрела мировую известность только после победы на Олимпиаде в Пхенчхане. А самой знаменитой из россиянок была признана теннисистка Мария Шарапова , одержавшая свою последнюю победу на турнире «Большого шлема» в 2014 году.

Российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова официально получили мировое признание своей популярности, попав в список самых знаменитых спортсменок по версии ESPN, — известного спортивного телеканала с филиалами в нескольких странах.

После проведения тщательного исследования ESPN составил топ-25 самых узнаваемых женщин из мира спорта, опираясь на данные о частоте поисковых запросов в интернете, рекламных контрактах и количеству подписчиков в социальных сетях.

Олимпийская чемпионка личного турнира по фигурному катанию в Пхенчхане-2018 Загитова заняла в этом рейтинге 20-е место.

А вот серебряный призер Игр в Южной Корее Медведева уступила своей более юной сопернице и здесь, оказавшись только на 22-й строчке.

Как Загитова, которая обрела широкую популярность только несколько месяцев назад — после победы на Олимпиаде, оказалась популярнее уже сложившегося бренда Медведевой — довольно интересный вопрос.

По количеству подписчиков в социальных сетях 16-летняя фигуристка пока уступает Евгении: например, в инстаграме у нее 441 тыс. «фолловеров», а у Медведевой — уже 719 тыс.

По коммерческим контрактам Загитова тоже вряд ли превосходит двукратную чемпионку Европы и мира, несмотря на то что уже успела появиться в рекламе одного известного банка. Дело в том, что у Алины еще банально не было столько времени, сколько у Медведевой, которую начали называть гением еще три года назад, чтобы подписать столько контрактов.

А что касается поисковых запросов, то после триумфа Загитовой на Олимпиаде интерес к ее персоне, очевидно, сильно возрос, — особенно среди иностранной публики, которая на тот момент была не очень знакома с восходящей российской звездой.

Однако ажиотажа вокруг неожиданного поражения Медведевой было как минимум не меньше. Да и сама по себе Евгения гораздо более склонный к публичности человек, чем тихая «балерина в красном».

Этой весной Евгения впервые попробовала себя в качестве телеведущей на передаче «Ледниковый период. Дети», а в перерывах между съемками выступала на различных шоу. Впрочем, «гастроли» спортсменки еще не закончились.

В частности, с 25 по 27 мая Медведеву можно будет увидеть в японской Макухаре, а с 1 по 3 июня — в Канадзаве, где компанию ей составят такие фигуристы, как олимпийский чемпион Юдзюру Ханю, призер Пхенчхана-2018 Хавьер Фернандес , а из россиян — призер чемпионата Европы Анна Погорилая и четырехкратный чемпион Игр Евгений Плющенко

Из-за такого плотного графика к своему новому тренеру Брайану Орсеру Евгения доберется, самое раннее, в середине июня, когда завершится череда ее коммерческих выступлений.

Загитова же ни в каких шоу не участвует, что вряд ли способствует повышению ее популярности. Тем не менее ESPN поставил ее в своем рейтинге на две строчки выше Медведевой.

Стоит отметить, что 16-летняя спортсменка с умом использует освобожденное от шоу время. Фигуристка уже успела приступить к постановке программ на следующий сезон, а затем, видимо, выучив основную часть выступления, улетела в Доминиканскую республику отмечать свой день рождения.

В настоящее время Загитова уже вернулась в родной Ижевск, где восторженные жители делают фотографии со знаменитой землячкой и активно выкладывают их в социальные сети.

Пока Загитова отдыхает, а Медведева покоряет японскую публику, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) провела свою очередную отчетно-выборную конференцию.

Главным результатом заседания стало то, что Александр Горшков был вновь переизбран на пост президента, а Александр Коган — на должность генерального директора федерации. Также в ФФККР пришли к выводу, что не будут поддерживать инициативу увеличить возрастной порог для перехода фигуристок из юниоров на взрослый уровень.

Однако после мероприятия журналистов интересовало больше не это, а… Евгения Медведева.

«Нет, на конференции мы никак не обсуждали Медведеву и ее уход от тренера Этери Тутберидзе к Орсеру, — уверял Горшков. — Переходы спортсменов — это часть жизни. Когда-то Алексей Ягудин уходил из группы Алексея Мишина к Татьяне Тарасовой».

Коган же призвал воздержаться от критики в сторону Медведевой:

«В фигурном катании, конечно, происходят какие-то перемены — и положительные, и отрицательные. Но мы критикуем то Медведеву, то Тутберидзе, то Загитову. Я не считаю правильным, что это критикуется таким образом.

Почему мы не поддерживаем своих спортсменов, своих тренеров? В спорте существует один критерий — результат. Если результат есть, то он и является оценкой эффективности. Давайте посмотрим, как будут развиваться события».

Учитывая уровень внимания к своей персоне, Медведева должна была изрядно удивиться тому, что уступила Загитовой в рейтинге ESPN.

Однако есть еще одна россиянка, которая с большим отрывом обогнала их обеих: теннисистка Мария Шарапова заняла второе место в топ-25, уступив только своей коллеге по виду спорта — Серене Уильямс

Но тут уже спорить бесполезно: в одном только инстаграме у Шараповой 3,1 млн подписчиков. До такой популярности фигуристкам еще расти и расти.