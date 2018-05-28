Загитова рассказала о первом дне с акита-ину

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о том, как провела свой первый день с подаренным щенком Масару. Об этом сообщает ТАСС.
"Я сегодня с ней раз пять погуляла только в первой половине дня. Потом я не успела, но, думаю, что по приезду я уделю ей максимум внимания", — сказала фигуристка.
Загитова также рассказала о других своих питомцах шиншилле и кошке.
"Масару воспитанная, спокойная, иногда бывает игривая чуть-чуть.
Про других питомцев я тоже не забываю, всем уделяю внимание", — подчеркнула она.
Ранее Загитова ответила на вопрос о возможной смене тренера.