Медведева рассказала о полном искоренении страха

Двукратная чемпионка мира, двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр-2018 россиянка Евгения Медведева призналась, что решение о переезде в Канаду для тренировок под руководством Брайана Орсера далось ей нелегко.
«Это был мой выбор, самый трудный выбор в моей жизни. Я действительно не знаю, что сейчас буду делать, но я вижу светлое и счастливое будущее. Просто хочу двигаться вперед. Я больше ничего не боюсь. Чувствую независимость и свободу на льду, наслаждаюсь каждым моментом», — приводит слова Медведевой Олимпийский канал.