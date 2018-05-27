Медведева рассказала о полном искоренении страха

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Медведева: переезд в Канаду к Орсеру — самый трудный выбор в жизни 

Чемпионат.com 10 минут назад
Двукратная чемпионка мира, двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр-2018 россиянка Евгения Медведева призналась, что решение о переезде в Канаду для тренировок под руководством Брайана Орсера далось ей нелегко.
«Это был мой выбор, самый трудный выбор в моей жизни. Я действительно не знаю, что сейчас буду делать, но я вижу светлое и счастливое будущее. Просто хочу двигаться вперед. Я больше ничего не боюсь. Чувствую независимость и свободу на льду, наслаждаюсь каждым моментом», — приводит слова Медведевой Олимпийский канал.
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