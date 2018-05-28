Звезда номер один: Загитова отказалась от судьбы Медведевой

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова постепенно превращается в первую звезду российского фигурного катания. Кажется, что теперь журналисты и папарацци следуют за юной спортсменкой по всей России: такого ажиотажа не было даже вокруг Евгении Медведевой во времена ее безусловного лидерства в стране и в мире.

Фигуристка прибыла из Москвы в родной Ижевск только на один день, чтобы провести мастер-класс для подрастающего поколения и встретиться с главой Удмуртской республики Александром Бречаловым.

Уже в аэропорту Загитову окружила толпа поклонников, состоящая по большей части из детей, занимающихся фигурным катанием. Многие были одеты в спортивные костюмы: видимо, ребята тренируются в той же детско-юношеской спортивной школе «Ижевск», где когда-то развивала свои навыки будущая олимпийская чемпионка.

Публикация от ПОСЁЛОК УВА (@uva_24) 27 Май 2018 в 11:24 PDT Юные фигуристы подготовились к встрече основательно и даже нарисовали плакаты с изображением Загитовой и надписями «Ижевск — родина чемпионов», «Алина — молодец!» и «Добро пожаловать домой».

«Я, конечно, догадывалась, что меня будут встречать, но такого количества людей не ожидала. Очень приятно видеть родные лица!» — поделилась впечатлениями Загитова, которая выглядела слегка ошарашенной.

Видимо, самая известная подопечная Этери Тутберидзе до сих пор не может привыкнуть к свалившейся на нее славе, тем более что после неожиданного перехода Медведевой к канадскому тренеру Брайану Орсеру рейтинг Загитовой в глазах россиян поднялся еще выше.

Фигуристка в свойственной для себя простой манере рассказала поклонникам о напряженной подготовке к выпускным экзаменам (спортсменка заканчивает девятый класс), а также о том, что совсем скоро приступит к полноценной подготовке к сезону.

«У меня с 4 июня начнутся сборы. Мы делаем короткую программу под музыку из мюзикла «Призрак оперы», а произвольную мне пока еще не поставили.

Мы будем использовать в программе те же самые наборы элементов, что и раньше, но учтем меняющиеся правила фигурного катания.

Вообще моя самая главная мечта сейчас — это просто спокойно тренироваться, когда я приеду в Новогорск, и спокойно поставить программу, чтобы зрители прочувствовали ее, потому что она очень интересная», — приводит слова Загитовой ТАСС.

Также спортсменка впервые ответила на вопрос о возможной смене тренера: «Я не могу представить себя в роли фигуристов, которые меняют наставника».

Кроме того, фигуристка поделилась мнением о своем грядущем мастер-классе.

«Я сейчас вечером приду домой, немножко подготовлю план занятия, потому что без плана не знаешь, что делать. Когда-то я сама увидела выступление Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге и просто смотрела на него сверху вниз.

Такие мастер-классы могут стать важным событием для начинающих фигуристов, потому что у них есть стимул, куда стремиться дальше и не останавливаться», — подчеркнула 16-летняя чемпионка.

Судя по тому, что Загитова уже готова пойти по стопам Плющенко в плане примера для молодого поколения, совсем скоро «балерина в красном» должна окончательно освоиться в роли первой звезды российского фигурного катания.

Тем более что окружающий ее ажиотаж вполне способствует этому. Так, глава Удмуртии Бречалов на встрече со спортсменкой сделал ей внушительный подарок — четырехкомнатную квартиру в Ижевске.

«Говорят, что у тебя была мечта улучшить жилищные условия семьи», — объяснил свой выбор чиновник.

В ответ Загитова попросила разрешения передать дом своим родителям. В настоящее время фигуристка тренируется и проживает в Москве, и апартаменты в Ижевске ей и вправду вряд ли понадобятся.

Чуть ранее, до приезда в родной город, спортсменка посетила в столице России еще одну торжественную церемонию вручения подарка, на которой ей презентовали щенка породы акита-ину.

Публикация от 秋田犬長毛 わび助【akita_wabisuke】 (@kyary515) 27 Май 2018 в 4:47 PDT Собака по имени «Масару», что в переводе с японского — победитель, была доставлена прямиком из Японии, а на вручении присутствовал сам премьер-министр Страны восходящего солнца Синдзо Абэ