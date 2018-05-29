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Загитова извинилась перед фанатами
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Загитова извинилась перед фанатами 

Рамблер 4 часа назад
Фигуристка Алина Загитова принесла извинения ижевским поклонникам, которым не смогла дать автографы.
На своей странице в соцсети Instagram олимпийская чемпионка Пхенчхана опубликовала фотографию из местного ледового дворца, где накануне провела мастер-класс для детей. На снимке она запечатлена стоящей рядом с детьми.
«Сегодня был замечательный день! Детки чудесные», — подписала фигуристка фото.
После этого она добавила, что «очень сильно» извиняется перед теми, кому не смогла дать автографы в аэропорту родного Ижевска, и объяснила, что уже опаздывала на самолет.
Фанаты Загитовой не остались в обиде, оставив множество приятных для нее комментариев, в том числе на английском и японском языках. Многие из них называют спортсменку искренней и доброй и просят никогда не меняться, некоторые называют ее будущим заслуженным тренером России, а другие просят опубликовать фото подаренной ей собаки породы акита-ину по кличке Масару.
«Молодец! Тренируйся, побеждай назло завистнице. Ты знаешь о ком я», — написал один из комментаторов.
Между тем не все поклонники одобрили снимок, который Загитова опубликовала около двух недель назад. Тогда она разместила фото с отдыха в столице Доминиканы городе Санто-Доминго. На нем фигуристка была запечатлена крупным планом в одном купальнике. Некоторые фанаты сочли подобное фото 16-летней спортсменки чересчур откровенным.
Комментарии5
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