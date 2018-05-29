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Загитова попросила прощения за автографы
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Загитова попросила прощения за автографы 

Дни.ру 1 час назад
Алина Загитова приехала в родную Удмуртию, где провела встречу с маленькими фигуристами. Олимпийская чемпионка извинилась за то, что не смогла дать автографы всем желающим, поскольку очень торопилась на самолет.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Алина Загитова опубликовала свежую фотографию. На снимке прославленная спортсменка запечатлена в окружении детей, облаченных в костюмы для фигурного катания. Загитова уточнила геолокацию — Алина оказалась в родной Удмуртии, в Ижевске.
"Сегодня был замечательный день! Хотела поблагодарить всех людей, кто пришел в ледовый дворец, мне было очень приятно☺️Детки чудесные 😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — рассыпалась в комплиментах олимпийская чемпионка. Однако не все желающие смогли пообщаться с Алиной Загитовой. Спортсменка попросила прощения у всех, кому не успела дать автограф. "Очень сильно извиняюсь за то, что я не успела всем дать автографы 😔. P. S Я просто опаздывала на самолет ✈️" — пояснила фигуристка.
К слову, в Удмуртии у Загитовой состоялась важная встреча. Алина в сопровождении родителей увиделась с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Встреча состоялась в его резиденции. Бречалов вручил фигуристке ключи от четырехкомнатной квартиры. Однако та сенсационно отказалась от новеньких апартаментов. "С вашего разрешения, можно я подарю квартиру родителям", — обратилась к Бречалову Загитова.
В последнее время фигуристка много путешествует. Так, недавно Алина побывала в Доминикане, откуда опубликовала несколько пикантных фото. К примеру, на одной 16-летняя красавица запечатлена крупным планом, и любой желающий может оценить каждую капельку на ее теле и бюстгальтер от купальника.
Многочисленные поклонники пришли в восторг. На разных языках фанаты оставили комментарии к публикации. "Алина — следующая девушка Бонда", "Алиночка, у вас от природы очень красивые брови! Они подчеркивают вашу индивидуальность))", "Я тебя обожаю… У тебя все получится… Дерзай", "Бесподобна", "Очень красивой девушкой наша чемпионка вырастает!", "Красотка!", "Алиночка — Вы просто само Совершенство! Чудесная девушка! Очень Вас уважаю, люблю и восхищаюсь!" — высказались русскоязычные фанаты.
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