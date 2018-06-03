Фигурист прокомментировал слухи о романе с Медведевой 

Двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю заявил, что слухи о его романе с двукратной вице-чемпионкой Игр россиянкой Евгенией Медведевой не соответствуют действительности.
«Я был шокирован, когда увидел публикации о том, что я состою в отношениях с Медведевой. Я сначала подумал, что пишут про какого-то другого Юдзуру Ханю, не из нашей реальности», — приводит слова Ханю Daily.
Напомним, что Медведева объявила о расставании со своим тренером Этери Тутберидзе и решила переехать в Канаду для работы в группе Брайана Орсера, который также является наставником Ханю. Это дало повод некоторым зарубежным изданиям сделать предположение о романе между Медведевой и Ханю.