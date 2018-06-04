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Мустафина поддержала юную Загитову
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Гимнастка Мустафина поддержала Загитову из-за возрастного ценза в спорте 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина прокомментировала возрастной ценз в спорте. Слова спортсменки приводит "Реальное время".
Мустафина рассказала о том, как из-за неподходящего возраста она не смогла принять участие в чемпионате мира.
"Меня тогда не то чтобы не пустили, я изначально прекрасно понимала, что не подхожу по возрасту", — сказала гимнастка.
Также Мустафина прокомментировала ситуацию с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.
"Если Алина сильная, она справится. Я верю, что ей это удастся", — отметила она.
Ранее глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что вопрос об увеличении возрастного порога в женском одиночном катании не был включен в повестку конгресса Международного союза конькобежцев (ИСУ).
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