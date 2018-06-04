Мустафина поддержала юную Загитову

Гимнастка Мустафина поддержала Загитову из-за возрастного ценза в спорте

Мустафина рассказала о том, как из-за неподходящего возраста она не смогла принять участие в чемпионате мира.

"Меня тогда не то чтобы не пустили, я изначально прекрасно понимала, что не подхожу по возрасту", — сказала гимнастка.

Также Мустафина прокомментировала ситуацию с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.

"Если Алина сильная, она справится. Я верю, что ей это удастся", — отметила она.