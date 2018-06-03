Звезда в шоке: что известно о романе Медведевой и Ханю

В сети в очередной раз распространились слухи о романе между российской фигуристкой Евгенией Медведевой и японцем Юдзуру Ханю. Но главная звезда японского фигурного катания очень быстро развеял их.

СМИ распространили информацию о романтических отношениях между российской фигуристкой Евгенией Медведевой и двукратным олимпийским чемпионом из Японии Юдзуру Ханю.

Поводом для этого послужило неожиданное решение 18-летней россиянки прекратить сотрудничество со своим тренером Этери Тутберидзе

Вскоре после этого стало известно, что впредь Медведева будет заниматься под руководством канадского специалиста Брайана Орсера , который уже на протяжении двух олимпийских сезонов тренирует Ханю.

Также российская фигуристка сообщила, что после выступления в шоу в Японии она возьмет небольшой перерыв, а затем возобновит тренировки, которые будет проводить в Торонто.

«Я меняю место тренировок, чтобы продолжать соревноваться за Россию, только с этой целью. У меня никогда не было такого: вот это место — мой единственный дом. Мой дом там, где мои близкие люди», — объяснила свое решение Медведева.

При этом о самом Торонто она пока что знает немного.

Надеюсь, благодаря изменениям в моей жизни, я смогу сфокусироваться на фигурном катании»,

Естественно, что под «изменениями в жизни» многие восприняли не только переезд к новому тренеру, но и желание сблизиться с 23-летним титулованным японцем.

Сам же Ханю на подобные разговоры и сплетни отреагировал резко и крайне негативно.

«В СМИ пишут очень странные сообщения, к которым я не имею отношения. Я был шокирован. Подумал, что все это про какого-то другого Юдзуру Ханю из параллельного мира», — заявил японский фигурист в ответ на вопрос о его возможных романтических отношениях с Медведевой.

Стоит отметить, что под руководством канадского тренера Орсера также занимается известный испанский фигурист, двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес

Примечательно, что после появления в сети и СМИ слухах о романе с Медведевой Ханю старается не появляться рядом с ней на публике, дабы не давать больших поводов для разговоров.

Постаралась окрестить себя от японца и сама Евгения, приняв решение удалить многочисленные совместные фотографии с Юдзуру у себя в инстаграме. Однако тем самым она лишь породила новую волну слухов о своих отношениях с японцем.

Год назад Медведева рассказывала о своем отношении к Ханю. Тогда, перед ледовым шоу Fantasy on Ice, которое прошло в Ниигате, российская фигуристка заявила о своем желании выступить вместе с японцем.

«Я буду рада, если смогу выступить с Юдзуру Ханю на этом шоу», — сказала она.

При этом Медведева подчеркнула, что Ханю ей симпатичен исключительно как спортсмен.

«Юдзуру Ханю вдохновляет меня как спортсмен. Многие спортсмены нашего времени равняются на него, и я думаю, что никто не будет отрицать тот факт, что он является непревзойденным спортсменом. Личные симпатия и взаимоотношения? Мне бы не хотелось обсуждать подобные темы. Во-первых, я общаюсь с огромным количеством спортсменов из разных стран. Мне даже не хватит пальцев, чтобы их перечислить! США, Канада, Япония, Китай, Корея, Франция, даже Филиппины, ребят действительно очень много.

На самом деле, мы очень близкие друзья. Так как у нас особо нет возможностей сходить куда-нибудь вместе, мы все стараемся весело провести время на соревнованиях.

В основном мы говорим по-английски. Потому что английский — это международный язык. Иногда мы просто собираемся в чьей-то комнате, говорим о чем-то смешном, смотрим фильмы, видео», — заявила российская спортсменка в одном из интервью.

Не так давно Медведева опубликовала у себя в stories фотографию с известным американским фигуристом, трехкратным чемпионом страны Джонни Вейром. Вместе с 33-летним представителем США россиянка готовится к выступлению в ледовом шоу «Heroes & Future», которое состоится 8-10 июня в японском Нагано.

«Репетиции с королевой!» — написал Вейр в своем инстаграме.

На зимних Олимпиаде в Пхенчхане Медведева завоевала одну серебряную медаль в женском одиночном катании, а также стала второй в составе сборной России в командных соревнованиях. Ханю в свою очередь выступил успешнее, став чемпионом Игр в мужском одиночном катании.

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