Поправки против Загитовой: изменились правила фигурного катания

Конгресс ISU изменил правила фигурного катания

С нового сезона в фигурном катании будет действовать ряд новых правил. Надбавки за прыжки во второй половине программы, которыми раньше пользовалась олимпийская чемпионка Алина Загитова , теперь существенно урезаны. Также изменена шкала оценки элементов, и теперь максимальная прибавка может составить пять баллов вместо трёх. При этом предложение ограничить возраст фигуристов, выступающих на взрослых международных соревнованиях, рассмотрено не было.

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) завершил свою работу. Пятидневное мероприятие, на котором были собраны представители всех национальных федераций, должно было определить, в каком направлении будут развиваться фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек — три вида спорта, в которых разыгрываются свыше четверти медалей на зимних Олимпийских играх.

Фигуристов больше всего волновал вопрос повышения возрастного ценза для участия в международных соревнованиях. Сейчас выступать на взрослых стартах можно спортсменам, которые достигли 15-летнего возраста к началу очередного сезона. Для фигуристок-одиночниц это имеет огромное значение — многие из них готовы выступать на взрослом уровне уже в таком юном возрасте, и ждать совершеннолетия они не могут.

Так, в 15 лет Алина Загитова и Юлия Липницкая выигрывали Олимпийские игры, а Евгения Медведева побеждала на первом чемпионате мира в 16.

На конгрессе ISU было заявлено экстренное предложение от Нидерландов повысить лимит с 15 до 17 лет, начиная с сезона 2020/2021. Введение этого правила заставило бы действующую чемпионку мира среди юниоров Александру Трусову и вице-победителя соревнований в Софии Артура Даниеляна пропустить один взрослый сезон. Однако вопрос возрастного ценза для фигуристов не был вынесен даже на рассмотрение — для этого требовалось одобрение четырёх пятых от числа всех делегатов конгресса, а «за» проголосовали только 63 из 117 федераций. Теперь повышение возраста может обсуждаться только на следующем конгрессе.

Зато многие другие поправки в фигурное катание были своевременно внесены в повестку дня, и члены конгресса уделили им внимание. После победы Алины Загитовой на Олимпиаде в Пхёнчхане специалистами стало активно обсуждаться ограничение на количество прыжков во второй части программы, за которые полагаются надбавки. Россиянка стала олимпийской чемпионкой во многом благодаря тому, что все её прыжки исполнялись в конце прокатов и были оценены выше, чем у соперниц. За пределами России Загитову нередко критиковали за несбалансированные программы.

Евгения Медведева и Алина Загитова во время церемонии награждения на чемпионате Европы по фигурному катанию 2018 года в Москве © Grigory Dukor / Reuetrs

Были предложены два варианта поправок к существующим правилам. Канада предлагала давать дополнительный коэффициент двум прыжкам в короткой программе и четырём в произвольной. Японский вариант предусматривал повышенную базовую оценку для одного последнего прыжка в коротком прокате и трёх заключительных в произвольном. В итоге был принят вариант Японии, чья федерация тут же сняла с голосования другое своё предложение, касающееся прыжков, — давать бонусные баллы за разнообразие элементов.

Мужчины получили ещё одно ограничение, касающееся четверных прыжков. Теперь им разрешено в одной программе повторять только один вид прыжка, а все остальные должны быть другими. Это ударит по фигуристам, которые имеют в арсенале только два вида четверных прыжков, и заставит их разучивать новые разновидности.

При этом выучить новые прыжки нужно будет очень хорошо. Конгресс ISU увеличил градацию для оценки элементов от «–3/+3» до «­–5/+5». Теперь потери очков за падения и ошибки станут ещё больше. Простой попытки исполнить прыжок и получить преимущество за счёт его базовой оценки уже не получится.

Для тех, кто и раньше мастерски исполнял разные четверные прыжки, тоже будет одно ограничение — произвольные программы у мужчин и пар сократились на 30 секунд, так что теперь получится исполнить не восемь прыжков, а семь, как это делают женщины. Сокращение произвольного проката привело также к тому, что на чемпионатах мира во второй вид будут квалифицироваться 20 пар, а не 16.

В танцах на льду произошло одно изменение, в которому придётся привыкать. Короткий танец теперь переименован в ритм-танец. Предыдущее название не демонстрировало отличия от произвольного танца. По замыслу авторов поправки, ритм-танец должен отражать умение фигуристов выступать под определённый ритм, выбранный в качестве музыкального сопровождения.

Когда новая судейская система только создавалась, она вынуждала фигуристов открывать новые горизонты и насыщать программы максимально возможным количеством сложных элементов. Теперь взят тренд на улучшение их качества и сбалансированность программ, а эти два направления должны привезти к увеличению зрелищности фигурного катания.