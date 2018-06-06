Медведева рассказала о предательстве

Российская фигуристка Евгения Медведева дала понять, что ее предал близкий человек. Она не уточнила, о ком именно идет речь.
— Мое детство закончилось в 12 лет — спорт заставляет быстро взрослеть. Детство уходит, когда ты набираешься жизненного опыта и натыкаешься на такие препятствия, как предательство. Они нас учат и помогают взрослеть, — цитирует спортсменку Elle. — Самое сложное в периоде взросления — осознать, что человек, который тебе помогает, не всегда за тебя и работает для своей выгоды. Этого я никак не могу понять.
Ранее россиянка прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе и начала работать с Брайаном Орсером.