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Медведева рассказала о предательстве
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Евгения Медведева заговорила о предательстве 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: ТАСС
Российская фигуристка Евгения Медведева дала понять, что ее предал близкий человек. Она не уточнила, о ком именно идет речь.
— Мое детство закончилось в 12 лет — спорт заставляет быстро взрослеть. Детство уходит, когда ты набираешься жизненного опыта и натыкаешься на такие препятствия, как предательство. Они нас учат и помогают взрослеть, — цитирует спортсменку Elle. — Самое сложное в периоде взросления — осознать, что человек, который тебе помогает, не всегда за тебя и работает для своей выгоды. Этого я никак не могу понять.
Ранее россиянка прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе и начала работать с Брайаном Орсером.
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