Ещё
Медведева поделилась фотографией с поклонниками
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медведева показала фото из Японии перед отъездом в Канаду 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: ТАСС
Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась со своими подписчиками фотографией из японского Нагано, где завершилось ледовое шоу "Heroes & Future", передает "Советский спорт".
В своем инстаграме 18-летняя спортсменка опубликовала фотографию из Японии. На снимке она запечатлена вместе с американкой Майей Шибутани.
"Была очень рада провести так много времени с этой милашкой. Просто посмотрите на нас и умилитесь", — написала Медведева.
Шоу "Heroes & Future" проходило с 8 по 10 июня.
Подписчики в комментариях к посту пишут, что очарованы красотой спортсменки, а также дискутируют по поводу решения Медведевой сменить своего тренера Этери Тутберидзе на Брайана Орсера, для занятий с которым она в ближайшее время уедет в Канаду.
Газета.Ru: последние новости
Траньков увидел заговор против Загитовой в новых правилах фигурного катания Медведева и Плющенко сыграли в футбол в Японии Казахстанская фигуристка сменила Орсера на Тутберидзе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один российский клуб «исчезнет»29
Футболист спас журналистку ударом ноги34
Роналду рассмешил прием сборной в России186
Британцы назвали худший город ЧМ-201866
Как Овечкин сближает Россию и США3
Видео
01:11
Путин рассказал о желании Овечкина
Хоккей Политика
01:11
Как Овечкин сближает Россию и США
Хоккей Статьи
01:13
«Путин одержал огромную философскую победу»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Футболист спас журналистку ударом ноги
Футбол
00:43
Овечкин зажег с Кубком Стэнли в ночном клубе
Прочее Хоккей
01:39
Меркель посоветовали «не злить Путина»
Футбол ЧМ по футболу 2018
31:02
Дни матчей ЧМ-2018 в Сочи сделали выходными
ЧМ по футболу 2018
00:36
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
Хоккей
03:01
Абрамович отказался продавать «Челси»
Футбол
04:48
В Москве активизировалась мафия «разводил»
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение