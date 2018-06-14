Президент Татарстана провёл встречу с Загитовой

Президент Татарстана провёл встречу с Алиной Загитовой

Президент Татарстана Рустам Минниханов провёл встречу с олимпийской чемпионкой, фигуристкой Алиной Загитовой, сообщает «Реальное время».

Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 14 Июн 2018 в 5:36 PDT Об этом глава региона рассказал на своей странице в соцсети Instagram.

В феврале Загитова выиграла золото Олимпиады в женском одиночном катании. Минниханов направлял ей и её тренеру Этери Тутберидзе поздравительную телеграмму.

Загитова родилась и делала первые шаги в фигурном катании в Татарстане. Впоследствии вместе с семьёй переехала в Ижевск.

Ранее сообщалось, что Загитовой подарили четырёхкомнатную квартиру в Ижевске.