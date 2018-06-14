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Президент Татарстана провёл встречу с Загитовой
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Президент Татарстана провёл встречу с Алиной Загитовой 

RT на русском 21 час назад
Фото: © president.tatar.ru
Президент Татарстана Рустам Минниханов провёл встречу с олимпийской чемпионкой, фигуристкой Алиной Загитовой, сообщает «Реальное время».
Об этом глава региона рассказал на своей странице в соцсети Instagram.
В феврале Загитова выиграла золото Олимпиады в женском одиночном катании. Минниханов направлял ей и её тренеру Этери Тутберидзе поздравительную телеграмму.
Загитова родилась и делала первые шаги в фигурном катании в Татарстане. Впоследствии вместе с семьёй переехала в Ижевск.
Ранее сообщалось, что Загитовой подарили четырёхкомнатную квартиру в Ижевске.
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