Медведева готовится покинуть Россию

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Фигуристка Медведева через неделю отправится в Канаду для подготовки к сезону 

ТАСС 7 часов назад
Российская фигуристка Евгения Медведева на следующей неделе отправится в Канаду, где будет готовиться к предстоящему сезону. Об этом спортсменка сообщила журналистам, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
≥≥ Медведева показала фото из Японии перед отъездом в Канаду
Ранее Медведева объявила, что завершает сотрудничество с российским тренером Этери Тутберидзе. С нового сезона фигуристка будет тренироваться с канадским специалистом Брайаном Орсером. Для работы со специалистом спортсменка переедет в канадский город Торонто.
"Уезжаю в Канаду примерно через неделю", — пояснила Медведева.
По итогам завершившегося олимпийского сезона Медведева завоевала серебро чемпионата Европы и две серебряные награды Игр в Пхёнчхане — в командных и индивидуальных соревнованиях. При этом Медведева из-за стрессового перелома стопы и восстановления от травмы не смогла полноценна подготовиться к Играм, пропустив в том числе финал Гран-при, а также чемпионат мира.
"Травму залечила — все хорошо. Уже тренируюсь. Нужно держать себя в форме. Не скажу, что тренировки наполнены как в разгар сезона, но при любой возможности выхожу на лед, ежедневно", — добавила спортсменка.
Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы и двукратной победительницей финальных этапов Гран-при.
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