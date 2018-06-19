Медведева: после Олимпиады — 2018 у меня открылись глаза

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Российская фигуристка Евгения Медведева объяснила свое решение переехать в Канаду к новому тренеру после ухода от Этери Тутберидзе . Слова спортсменки приводит "РИА Новости" "Зимой, когда я была травмирована и не могла кататься, я вдруг поймала себя на мысли: неужели когда я закончу со спортом, я так и останусь без друзей, без каких бы то ни было занятий и умений, без личной жизни — без всего?" — рассказала фигуристка. Медведева также отметила, что после Олимпийских игр у нее появились предпосылки к будущей профессии. "И как только после Олимпиады я, что называется, открыла глаза, жизнь сама собой потекла не то, чтобы в другое русло, а просто стала гораздо более объемной, словно из ручейка превратилась в реку", — добавила она. Ранее Медведева объяснила, почему приняла решение тренироваться у канадского специалиста Брайана Орсера