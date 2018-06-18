Российская фигуристка Погорилая не смогла улететь из Японии из-за землетрясения

Бронзовая медалистка чемпионата мира, российская фигуристка Анна Погорилая сообщила, что не смогла покинуть Японию из-за землетрясения. 20-летняя спортсменка находилась в городе Кобе, где принимала участие в шоу фигуристок.

«С добрым утром, сегодня не получилось уехать из Кобе», — написала Погорилая в своём «инстаграме». 18 июня утром на западе Японии произошло землетрясение, магнитуда которого составила 6,1 балла. В результате происшествия несколько человек погибли, более 200 получили травмы.

В сезоне-2017/2018 Погорилая приняла участие только в одном этапе Гран-при. В Канаде она заняла девятое место.