Российская фигуристка Погорилая не смогла вылететь вовремя из Японии из-за землетрясения

ТАСС , 18 июня. Российская фигуристка Анна Погорилая не смогла вылететь из японского города Кобе в запланированный срок из-за землетрясения. Об этом спортсменка сообщила в Instagram.

В понедельник на севере префектуры Осака произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1 балла. Погибли три человека, порядка 220 пострадали.

"С добрым утром, сегодня не получилось уехать из Кобе", — написала спортсменка, которая в Японии принимала участие в шоу Fantasy on Ice.

Фигуристка является бронзовым призером чемпионата мира 2016 года и серебряным призером чемпионата Европы 2017 года. Погорилая пропустила весь прошлый сезон из-за проблем с позвоночником. Ранее сообщалось, что 20-летняя спортсменка вошла в резервный состав национальной сборной России по фигурному катанию на сезон-2018/19.