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Российская фигуристка Погорилая не смогла вылететь вовремя из Японии из-за землетрясения
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Российская фигуристка Погорилая не смогла вылететь вовремя из Японии из-за землетрясения 

ТАСС 13 минут назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 18 июня. Российская фигуристка Анна Погорилая не смогла вылететь из японского города Кобе в запланированный срок из-за землетрясения. Об этом спортсменка сообщила в Instagram.
В понедельник на севере префектуры Осака произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1 балла. Погибли три человека, порядка 220 пострадали.
"С добрым утром, сегодня не получилось уехать из Кобе", — написала спортсменка, которая в Японии принимала участие в шоу Fantasy on Ice.
Фигуристка является бронзовым призером чемпионата мира 2016 года и серебряным призером чемпионата Европы 2017 года. Погорилая пропустила весь прошлый сезон из-за проблем с позвоночником. Ранее сообщалось, что 20-летняя спортсменка вошла в резервный состав национальной сборной России по фигурному катанию на сезон-2018/19.
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