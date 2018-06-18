Медведева уехала в Канаду из-за кореянки

Фигуристка Евгения Медведева рассказала, что на ее решение тренироваться в Канаде повлияла олимпийская чемпионка Юна Ким. Об этом сообщает «Р-Спорт».

По словам Медведевой, успехи южнокорейской фигуристки стали одной из причин перехода к канадскому тренеру Брайану Орсеру

Россиянка напомнила, что Юна Ким в 19 лет выиграла Олимпиаду в Ванкувере, а в 23 года заняла второе место на ОИ в Сочи. Медведевой к Олимпиаде в Пекине будет 22 года.

Фигуристка подчеркнула, что у Орсера много спортсменов, которые в фигурном катании считаются «возрастными».

У канадского тренера индивидуальный подход к каждому спортсмену, добавила Медведева.

По словам спортсменки, она изменилась «как человек», поэтому ее стиль катания, скорее всего, тоже изменится.

Фигуристка отметила, что никто не пытался отговорить ее от переезда в Канаду. Она рассказала, что раньше у нее почти не было друзей и интересов из-за тренировок, но после Олимпиады-2018 она «открыла глаза», а ее жизнь стала «более объемной».

Медведева, ставшая серебряным призером ОИ-2018, после Игр ушла от тренера Этери Тутберидзе . Наставница рассказала, что после Олимпиады Медведева сказала ей: «Неужели вы не могли Алину [Загитову] подержать еще год в юниорах?». Загитова на этих ОИ получила «золото». По словам Тутберидзе, Медведева — «моральный лидер», которому недостаточно второго места.

Орсер заявил, что новой целью Медведевой станет Олимпиада-2022.