Медведеву и Загитову развели по разным соревнованиям

Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову и серебряного призера ОИ-2018 Евгению Медведеву отправили выступать на разные этапы Гран-при. Внимание на это обратила «Лента.ру».
Загитова будет выступать на этапах Гран-при в Финляндии (2-4 ноября) и в Москве (16-18 ноября). Медведева отправится на соревнования в Канаду (26-28 октября) и во Францию (23-25 октября).
Финал Гран-при состоится с 5 по 9 декабря в канадском Ванкувере.
18-летняя Медведева после Игр-2018 ушла от тренера Этери Тутберидзе. По словам наставницы, после Олимпиады фигуристка была недовольна, что 15-летнюю Загитову не «подержали в юниорах» еще год. Тутберидзе подчеркнула, что Медведева — «моральный лидер», которому недостаточно второго места.
Новым тренером россиянки стал канадец Брайан Орсер. Он заявил, что целью Медведевой станет Олимпиада-2022. Фигуристка подчеркнула, что у Орсера много спортсменов, которые в фигурном катании считаются «возрастными».