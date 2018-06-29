Медведеву и Загитову развели по разным соревнованиям

Медведеву и Загитову разделили на соревнованиях

Загитова будет выступать на этапах Гран-при в Финляндии (2-4 ноября) и в Москве (16-18 ноября). Медведева отправится на соревнования в Канаду (26-28 октября) и во Францию (23-25 октября).

Финал Гран-при состоится с 5 по 9 декабря в канадском Ванкувере.

18-летняя Медведева после Игр-2018 ушла от тренера Этери Тутберидзе . По словам наставницы, после Олимпиады фигуристка была недовольна, что 15-летнюю Загитову не «подержали в юниорах» еще год. Тутберидзе подчеркнула, что Медведева — «моральный лидер», которому недостаточно второго места.