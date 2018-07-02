Сериал «Юри на льду» станет полнометражным фильмом

В 2016 году студия MAPPA выпустила аниме-сериал о фигурном катании Yuri on Ice, который стал популярным, хотя создатели выпустили всего 12 эпизодов. А теперь, три года спустя после премьеры, готовится к выходу полнометражный фильм Yuri on Ice: Ice Adolescence («Юри на льду: Ледниковый период»).

На этот раз в центре внимания окажется Виктор Никифоров, легенда спорта и пятикратный чемпион мира по фигурному катанию. В сериале «Юри на льду» Виктору попадается видео выступления Юри Кацуки, молодого фигуриста. Юношу почти подкосили неудачи, и чемпион решает стать тренером Юри. Вместе им удаётся успешно подготовиться к чемпионату, но помимо этого они становятся близкими друзьями и решают быть вместе до конца карьеры Юри.

Судя по первому короткому трейлеру будущего фильма, нас ждёт рассказ о жизни Виктора и его пуделя Маккачина. Скорее всего, полнометражная версия будет посвящена семье Виктора и его жизни до встречи с Юри Кацуки. Сроки премьеры пока неизвестны.