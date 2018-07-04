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Отец Загитовой стал тренером в системе хоккейного «Ак Барса»
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Отец Загитовой стал тренером в системе хоккейного «Ак Барса» 

Газета.Ru 21 час назад
Отец олимпийской чемпионки — 2018 по фигурному катанию Алины Загитовой хоккейный тренер Ильназ Загитов подписал контракт с молодежной командой в системе «Ак Барса» — казанским «Ирбисом», сообщает «Бизнес Online»
Ранее Загитов тренировал «Ижсталь», в новом клубе специалист будет занимать должность ассистента. Срок и условия контракта не разглашаются.
Напомним, что фигуристка Загитова в возрасте 15 лет завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Пхенчхане, исполнив все прыжки во второй части программы, и обошла двукратную чемпионку мира и Европы Евгению Медведеву.
Ранее сообщалось, что конгресс Международного союза конькобежцев принял ряд новых изменений, которые могут быть направлены против Загитовой.
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